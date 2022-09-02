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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongolu mevkidaşı N’Guesso ile görüştü

    İki lider, Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı yapıldı.
    • 02.09.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 15:53
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongolu mevkidaşı N’Guesso ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çengelköy Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

    Erdoğan, namazın ardından Kongolu mevkidaşını kabul etti.

    Vahdettin Köşkü'nde görüştüler

    Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile Erdoğan arasındaki görüşme, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirildi.

    İstanbul manzarasını gösterdi

    Erdoğan'ın, N'Guesso'ya İstanbul manzarasını gösterdiği anlar objektiflere yansıdı.

    AA'nın haberine göre, iki lider arasındaki görüşme, basına kapalı yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongolu mevkidaşı N’Guesso ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongolu mevkidaşı N’Guesso ile görüştü #2


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