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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongolu mevkidaşı N’Guesso ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongolu mevkidaşı N’Guesso ile görüştü
İki lider, Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı yapıldı.
- 02.09.2022 - 15:08
- Güncelleme : 02.09.2022 - 15:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çengelköy Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.
Erdoğan, namazın ardından Kongolu mevkidaşını kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde görüştüler
Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile Erdoğan arasındaki görüşme, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirildi.
İstanbul manzarasını gösterdi
Erdoğan'ın, N'Guesso'ya İstanbul manzarasını gösterdiği anlar objektiflere yansıdı.
AA'nın haberine göre, iki lider arasındaki görüşme, basına kapalı yapıldı.