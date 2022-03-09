Partililere grup toplantısında seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını İnşirah Suresi'yle sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında partililere seslendi.

Konuşmasında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini sonlandırırken Kur'an-ı Kerim'den ayetlere yer verdi.

"Sözlerimi, kelamların en güzeliyle, Rabb'imizin İnşirah Suresi'nde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hitaben bize verdiği mesajlarla bitirmek istiyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sureyi okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını İnşirah Suresi'yle bitirdi VİDEO



İNŞİRAH SURESİ'NİN LATİN ALFABESİYLE OKUNUŞU

İnşirah Suresi'nin latin alfabesi ile okunuşu şu şekilde:

"Elem neşrah leke sadrak. Ve vada’na ‘anke vizrak. Elleziy enkada zahrak. Ve refa’na leke zikrak. Feinne me’al’usri yüsra. İnne me’al’usri yüsra. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab."

İNŞİRAH SURESİ'NİN ANLAMI

Sureyi okuduktan sonra anlamını da ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözlerle çeviri yaptı:

"Senin göğsünü açıp, genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden almadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır! Öyleyse bir işi bitirince diğerine yorul! Ancak Rabb'ine yönel ve yalvar."

"ALLAH YOLUMUZU, BAHTIMIZI AÇIK ETSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayeti okumasının ardından sözlerini sonlandırırken, "Allah yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

