Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkelerine hareket etti: Refah kuşağı oluşturmak için çabalıyoruz Suudi Arabistan'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çevresinde refah kuşağı oluşturmak için çabaladıklarını ve ikili ticaret hacminin 1,6 milyar dolardan 22 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde karışılıklı ziyaretlerin ve ilişkilerin daha da geliştiği Körfez ülkelere hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın turu, 19 Temmuz'a kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sırasıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşecek.

Atatürk Havalimanı'nda seyahat öncesi basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen ardından yola çıktı.

"Türkiye'nin çevresinde refah kuşağı oluşturma çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

İlk durak olan Suudi Arabistan'ın Cidde bölgesine hareket eden Cumhurbaşkanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri aktardı;

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretlerimizin ilk durağı Cidde’ye hareket ettik. Kritik bir dönemde yaptığımız ziyaretlerimizin gerek ikili ilişkilerimiz gerek bölgesel istikrar bakımından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye’nin çevresinde bir barış, istikrar ve refah kuşağı oluşturma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"İkili ticaret hacmimiz 22 milyar dolara yükseldi"

Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizin dayandığı sağlam temelleri geniş bir iş birliği alanına yaymayı arzu ediyoruz. İkili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi.

"Rakamı daha da ileriye çıkarmanın yollarını arayacağız"

Düzenlenecek iş forumlarıyla bu rakamı çok daha ileri seviyelere çıkarmanın yollarını arayacağız. Ziyaretimiz vesilesiyle ikili münasebetlerimizin yanı sıra mevcut bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunacağız. Abu Dabi’deki temaslarımızın ardından, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49’uncu yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Lefkoşa’ya geçeceğiz.

"Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz"