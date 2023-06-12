Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkü azınlık değildir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretinde KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın açıklamasında Kıbrıs Türkü'nün azınlık olmadığını vurguladı.

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Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden Recep Tayyip Erdoğan dedi...

Sandıkta yeniden "Cumhurbaşkanı" seçilen Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra ilk ziyaret edilen ülkeler geleneğini bozmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ziyaretinde resmi törenle karşılandı.

Karşılamada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi de hazır bulunurken, medyanın da ilgisi yüksekti.

Başkan Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Kıbrıs Türkü vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Erdoğan yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs Türkü'nün azınlık olmadığını vurgulayarak önemli mesajlar verdi.

Erdoğan konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

Sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini demokrasi içerisinde bir şölen havasında tamamladık. Bu Türki milletine yakışır bir şekilde gerçekleşmiş oldu.



İlk yurt dışı ziyaretimi KKTC'ye yaparak bu geleneğimizi devam ettirmiş bulunuyoruz. Buradan Azerbaycan'a geçeceğim. Orada görüşmelerimizi yapıp Ankara'ya döneceğiz. Bu da bizim bir geleneğimizdir.

"Kıbrıs Türkü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır"

Kuzey Kıbrıs'ta artık elektrik kesintileri gibi bir sorun kalmayacaktır. Kıbrıs meselesinde Türk tarafı her zaman yapıcı ve sonuç odaklı bir tutum izlemiştir. Kıbrıs Türkü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır.



Bu gerçekleri görmezden gelenler adanın tek egemeni olma hayallerini sürdürüyor. Buna inanlara gerçeklerle yüzleşmelerini tavsiye ediyorum. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye kaybetmeye hakkı yoktur.



Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir. Sayın Tatar'ın Cenevre'deki son toplantısı bundan ibarettir.



Türkiye'nin ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. Garantör ülke olarak her zaman diyaloğa öncelik verdik. Adadaki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği, bizim huzurumuz demektir.



KKTC'ye katkılarımızı devam ettireceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki vatandaşlarımızla eşit sağlık hizmeti almasını sağlayacağız.

"630 kilometre ana yol yaptık"