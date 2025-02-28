Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.
Dün Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti.
İki lider, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.
İKİLİ VE BÖLGESEL İLİŞKİLER ELE ALINDI
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Görüşme sonrasında bir çalışma yemeği düzenlendi.
Liderler aarsında gerçekleşecek Ortak Siyasi Bildiri imza töreni sonrası ortak basın açıklaması düzenlenecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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