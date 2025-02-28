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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.