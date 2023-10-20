Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yoğun bir şekilde İsrail ile Filistin arasındaki süreci yakından takip ediyor.
Bu kapsamda çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştiren ve görüşmelere devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de çalışmalarını sürdürdü.
Libya Başbakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dibeybe'yi Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Önemli konular masada
Görüşmede, bölgesel konuların ön planda oldu.
Ayrıca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da gündeme geldi.
Diğer yandan Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz konusu görüşmenin ana gündem maddesini oluşturdu.
Bu sene ikinci ziyareti
En son Dibeybe, Şubat 2023'te Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye'ye gelmişti.
Böylelikle bu sene 2. görüşme gerçekleşmiş oldu.
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