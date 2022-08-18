Petrol
93.7
0.05%
Euro
18.2677
-0.05%
Dolar
17.9612
0.07%
Altın
1.018
0.11%
Borsa
298
0.00%
Bitcoin
423.950
-1.71%
BTXN Coin
6.12
0.00%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Lviv'e hareket etti

    Ukraynalı mevkidaşının daveti üzerine Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti. Ziyarette ikili ilişkiler, BM ile üçlü görüşme ve tahıl konusu ele alınacak.
    • 18.08.2022 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Lviv'e hareket etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Şubat tarihinden itibaren savaş altına olan Ukrayna'ya hareket etti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetine icabet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti 1 gün sürecek.

    İkili ilişkiler ele alınacak

    Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket ederken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Lviv'e hareket etti VİDEO

    Türkiye, Ukrayna ve BM görüşecek

    BM Genel Sekreteri Guterres ile üçlü zirve Ziyaret sırasında ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

    Tahıl konusu gündeme alınacak

    Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ve Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.


    İlginizi Çekebilir

    Ali Babacan: Suriyelileri göndereceğiz
    Gündem

    Ali Babacan: Suriyelileri göndereceğiz

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    YKS şampiyonlarının tercihi Medipol Üniversitesi
    Eğitim

    YKS şampiyonlarının tercihi Medipol Üniversitesi

    Görüş Bildir