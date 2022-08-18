Ukraynalı mevkidaşının daveti üzerine Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti. Ziyarette ikili ilişkiler, BM ile üçlü görüşme ve tahıl konusu ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Şubat tarihinden itibaren savaş altına olan Ukrayna'ya hareket etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetine icabet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti 1 gün sürecek.

İkili ilişkiler ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket ederken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lviv'e hareket etti VİDEO



Türkiye, Ukrayna ve BM görüşecek

BM Genel Sekreteri Guterres ile üçlü zirve Ziyaret sırasında ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

Tahıl konusu gündeme alınacak

Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ve Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.