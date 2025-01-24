Haber Merkezi

AK Parti'de kongre süreci devam ediyor..

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak etti.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkan Erdoğan, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan otel yangını faciasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

14 kişinin gözaltında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kartalkaya otel yangınında hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek" dedi.

"SİYASET YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Yangına ilişkin açıklamalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların ardından gündeme gelen tartışmalara da değindi.

Erdoğan, "Hepimizi derinden yaralayan böyle üzücü bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

"BU ACIYI YAŞATANLAR HESAP VERECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından dikkat çeken açıklamalar şöyle;

Oteldeki yangında hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Rabbim onları inşallah haşrucem eylesin diyorum. Tüm milletimize tekrar baş sağılığı diliyorum.



Facianın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla gerekli soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız ve başmüfettişlerimiz çok boyutlu şekilde tahkikatlarını genişleterek yürütüyor. Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek. 14 kişi gözaltına alındı.

"LAF DALAŞINA GİRMEK KEDERLİ AİLELERE HÜRMETSİZLİK OLACAKTIR"

Böyle üzüntü verici olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Birileriyle laf dalaşına girmek kederli ailelere hürmetsizlik olacaktır. Buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin 3 gündür sağa sola saldırmasını esefle karşılıyoruz. Rabbim bir daha böyle acı yaşatmasın.

201 BİN 431 DEPREM KONUTU TESLİM EDİLDİ

6 Şubat depremlerinde Malatya'mız büyük yaralar aldı. Depremde vefat eden Malatyalı kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Malatya'nın yaralarını süratle sarmak için canla başla çalışıyoruz. Biraz önce yaptığımız törenle 6 bin 554'ü Malatya'da olmak üzere toplam 66 bin 307 yuvamızın anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik.



Böylelikle 11 ilimizde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü teslim etmiş olduk hedefimiz yıl sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız bölümü teslim etmek. Malatya'da da toplam 79 bin 420 konut ve iş yerini teslim edeceğiz. Malatyalı kardeşlerimiz müşteri olsun ne söz verdiysek Allah'tan bir mani olmazsa onu yerine getireceğiz

MALATYA ÇEVRE YOLU MÜJDESİ

Bugün ayrıca Malatya çevre yolumuzun ikinci kısmını hizmete açtık. Toplam 43,5 kilometre uzunluğundaki yolun öncekilerle birlikte 38,3 kilometresi tamamlanmış oldu. Hem deprem konutlarımızın hem de çevre yolumuzun hizmete giren kısmının Malatya halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Emeği geçen tüm kurumlarımızı tekrar tebrik ediyorum.

"MİLLETİN ARASINA DUVAR ÖRENLER BENİM YOL ARKADAŞIM OLAMAZ"

Bizleri coşkuyla bağırınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Yine bu vesileyle 31 Mart seçimlerinde tercihinizi Cumhur ittifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana kullandığınız için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Allah izin verdiği müddetçe siz arkamızda olduğunuz sürece Malatya için koşturmaya sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak 3 Kasım 2002'den bu yana milletin emanetini taşıyoruz. Laf değil nifak değil iş ürettik, hizmet, eser ürettik. Gönüller kazanmaya gayret ettik. Tepeden bakanlardan olmadık, olmayacağız. Milletle arasına duvar örenler benim yol arkadaşlarım olamazlar. Kibri böbürlenmeyi kapımıza asla yanaştırmayacağız. Biz 22 yıldır başkalarıyla değil daima kendimizle yarıştık. Rehavete kapılmak yok. Bu kutlu yolda vazgeçmek yok.



Şunu unutmayın, biz milletin partisiyiz. Biz 85 milyonun partisiyiz. Biz derdi olan bir kadroyuz. Mücadeleyi asla ve asla bırakmayacağız. Ülkemize kazandırdığımız eserleri birbiriyle yarıştırıyoruz.Diplomasiden savunma sanayiine, teknolojiden terörle mücadeleye farklı alanlardaki başarılarımızı birbiriyle yarıştırıyoruz.

"HEP ŞEFFAF OLDUK"

Bizim milletimiz feraset sahibidir, basiret sahibidir. Bizim milletimiz kim çalışıyor kim yan gelip yatıyor bunun ayrımına yapacak irfanı sahiptir. Reklam çalışmalarıyla vatandaşın gözünü boyadığını düşen sadece kendini komik duruma düşürmüş olur. Her geçen gün devasa vizyon, ufuk farkı ortaya çıkıyor. Siyasi rakiplerimizin bırakın Türkiye'yi il ve ilçeleri yönetecek çapları olmadığı görülüyor. Milletimiz de bu gerçeği görüyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hep şeffaf olduk. Harbi ve hasbi siyasetin temsilciliğini yaptık. Milletin kantarına çıkmadan evvel muhasebe ve murakabemizi kendi vicdanımızda yaptık. Başarılarımızla birlikte, kazanımlarımızla birlikte çözüm bekleyen sorunlarımızı da vatandaşlarımızla dürüstçe paylaştık.

"FAHİŞ FİYATLAMA YAPANLAR ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİN EN BÜYÜK DÜŞMANI"

Ekonomideki mevcut sıkıntıların çan başı olarak gördüğümüz enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonla mücadele ederken, üretimi, istihdamı, ihracatı artırmaya da özel önem veriyoruz. Çünkü üretim olmadan istihdamı ve ihracatı koruyup geliştiremeyiz, işsizliğin topluma ve bireye getirdiği ağır yükü hiç kimse taşıyamaz. Bir diğer meselemiz fırsatçılıktan kaynaklı fahiş fiyat davranışlarıdır.



Ülkemizde maalesef girdi maliyetlerindeki artışla, döviz kuruyla, enflasyon oranlarıyla izah edilemeyecek fiyatlama yapan bir kesim var. Üreticiden dağıtıcıya, perakendeciden hizmet sektörüne kadar yayılan bir hırs dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu durum enflasyonla mücadelemizin en büyük düşmanıdır. Emlaktan otomobile, kira ve gıdadan inşaat sektörüne çeşitli alanlarda rastladığımız bu dalgayı kırmanın yolu da yine enflasyonu düşürmekten geçiyor.

"FIRSATÇILIKTA MÜCADELEDE SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRİYORUZ"

Denetim şüphesiz bu süreçte çok çok önemli. Bakanlıklarımız ve belediyelerimiz kendi yetki alanlarında bu denetimleri yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. Ama resmi kurumların denetimini tamamlayacak olan en önemli unsur vicdanlardaki denetimdir. Vicdanı olmayan, ticari ahlakı olmayan, insafı olmayan, gözünü para bürüyen, daha çok kazanmak için hiçbir değer gözetmeyen zihniyet pek çok olayda şahit olduğumuz üzere ne yazık ki dolaşacak bir arka yol mutlaka buluyor. Buna rağmen devlet olarak fırsatçılıkla mücadelede mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Bundan da asla taviz vermeyeceğiz. Son 1,5 yılda çok ciddi mesafe aldığımız bu mücadeleyi başarıya ulaştırabilmemiz için halkımızın güçlü desteğine ihtiyaç duyacağız.



Tüm vatandaşlarımızdan hem dirayet hem de destek bekliyoruz. El birliğiyle bu meseleyi çözdüğümüzde dar gelirlilerimizin beklentilerini karşılayacak adımları kalıcı ve etkili bir şekilde atmamız daha kolay olacaktır. Aksi takdirde yüksek maaş zammı, yüksek enflasyon kısır döngüsünün içine gireriz ki bundan en çok zararı da yine halkımız görecektir.

"22 YILDA 511 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"