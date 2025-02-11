Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim’e Togg hediye etti

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Malezya’da temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e Togg aracı hediye etti.
İBRAHİM'E TOGG HEDİYESİ
Aracın teslim töreninde Malezya’ya özgü halk dansları gösterisi yapılırken Malezya ve Türkiye bayrakları taşıyan Malezyalı çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük ilgi gösterdi.
ÇOCUKLARIN ERDOĞAN İLGİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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