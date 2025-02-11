Haberler



Gündem



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim’e Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim’e Togg hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.