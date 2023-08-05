Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini dur durak bilmeden sürdürmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başkanaı Enver İbrahim ile video konferans yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

"Malezya'yı ziyaret edeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Malezya Başbakanı İbrahim’in davetine icabetle ilk fırsatta Malezya’yı ziyaret edeceğini söyledi.

Türkiye-Malezya ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Malezya’da Ticaret Ofisi açması yönünde verilen onayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Savunma sanayii yatırımları ele alındı

Savunma sanayii alanındaki ilişkilerin artık lokomotif nitelik taşıdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda Malezya’nın ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki mutabakat zaptını bir an evvel sonuçlandırmak istediklerini belirtti.

Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saldırılar lanetlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saldırılara karşı da güçlü ve kararlı, ortak bir duruş tesis edilmesi gerektiğinin altını çizerek, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararların bu bakımdan mühim olduğunu ifade etti.

FETÖ'yle mücadelenin önemine vurgu yapıldı

FETÖ’nün Malezya’da terör örgütleri listesine alınmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim’den Türkiye olarak bu konuda güçlü şekilde destek beklediklerini vurguladı.