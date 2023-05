ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki temasları kapsamında ilk olarak Keçiören'de "STK ve Muhtarlar Buluşması" programına katıldı.

Daha sonra programlarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda kendisini bekleyen coşkuluğu kalabalığa hitap etti.

Seçimlere ilişkin gündemi değerlendiren Erdoğan, muhalefetin seçim malzemesi haline getirdiği mülteci meselesine değindi.

Sığınmacıların güvenli dönüşlerini sağlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sizler 81 ilin tamamından gelerek bu şehre gençliğinizi verdiniz. Bu şehir de size barınacak yuva verdi, hayatınızı sürdürecek bir iklim sundu. Türki ile Kürtü ile Alevisi ile Sünni ile bu ülkenin tüm evlatlarını göreceklerdir. Bu milleti dışında gayeleri olmayanların kalp gözleri zaten mühürlüdür. Bizim sözümüz milletin birliği için çarpan yüreklerdir. Malazgirt'ten bu yana Anadolu coğrafyasını ebedi vatan bilen ecdat mirasına dört elle sarılanlardır. Bizim sözümüz tüm terör örgütlerinin ülkesi üzerindeki hain emellerine karşı tek vatan tek devlet şiarında bulaşanlaradır. Bizim sözümüz emperyalistlerin oyunlarını bir kez daha çıkarmak için bir olacağız, kardeş olacağız diyerek kenetlenenleredir. Bizim sözümüz ipinin bir ucu terör örgütlerinin bir ucu küreselcilerinin elinde olan tek parti faşizmi artıklarını karşımıza çıkaranların riyakarlıklarına dur diyenleredir. Bizim sözümüz milletimizedir. Siyasi hayatımızın her döneminde, bugün de sözümüz yine milletimizedir. Cumhur ittifakı da sözünü milletine söyleyenlerin ittifakıdır.

Biz sözümüzü millete söylerken rakibimiz her gün bir başka maske ile bu zatın sözünün kimlere olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. CHP Genel Başkanı özerklik diyerek Demirtaş özgür kalacak diyerek, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek cezaevlerindekini serbest bırakacağız diyerek sözünü kandil'e söylüyor. Kandildekiler de kendisine destek açıklıyor. CHP genel başkanı uğruna İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüğü FETÖ'cüler için kapıları açma sözünü veriyor. Onlar da desteğini sürdürüyor. Seslendiği bir diğer yer de Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlardır. Aleyhimize yaptıkları kampanyalar ile karşılık veriyor onlar da. Bay bay Kemal Selo'ya ne diyor? Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan değil mi? Yasin Börü yavrumuzun ölümüne neden olan değil mi? Selo'yu serbest bırakmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz, diyor. Bizim üzüldüğümüz ülkesine sevdasından şüphe duymadığımız CHP seçmeninin düşürüldükleri durumdur. Artık yeni bir Seçim olan 28 Mayıs'ta hepiniz tercihinizde serbestsiniz. CHP genel başkanı kendisine açılan krediyi yanlış yollara saparak heba etti. Sen nasıl hesap uzmanısın ki toplam oyu 1 eden partilere 40 vekil verdin. Cumhur ittifakı 323 parlamenter ile parlamentoda yerini aldı. 28 Mayıs'ta gelin Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetlenelim.

Kökenine, mezhebine, siyasi tercihine bakmaksızın her insanımızın bu kutlu yürüyüşte yer almasını istiyoruz. Gönlümüz de kollarımız da sonuna kadar açıktır. Biz 85 milyonun cumhurbaşkanıyız. Her birinin geleceğine ışık tutuyoruz. Her vakit olduğu gibi siz ne diyorsanız onu söylüyoruz. Siz hangi istikameti gösteriyorsanız oraya doğru yürüyoruz. Bunun için sizlerden çevrenizdeki komşularınızı eşinizi dostunuz akrabanızı mutlaka sandığa gitmeye ve tercihini doğrudan yana kullanmaya teşvik etmenizi bekliyorum. Unutmayın en büyük düşmanımız rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Biz orayı boş bırakırsak gelir birileri doldurur. Neredeyse yurt dışında 2 milyona yaklaştı verilen oy.



İstiyoruz ki yurt dışından da gümbür gümbür oylar gelsin. Dün bunu Malatya'da gördüm 50 bin kişi katıldı. Sivas'ta 100 bin kişi ile mitingimizi yaptık. Yiğidolar acayip geliyor. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ankara Sivas YHT yaptık mı? yaparsa biz yaparız. Bir Sivaslı arkadaş vardı 7'li masanın çevresinde, hala Sivas'a gidememiş. Sana yüksek hızlı tren hazırladık, konforu da yüksek. Gidemedi. O bay bay Kemal'in takdimi ile görevliydi. Biz Sivas'ı Allah için seviyoruz. Kaset montajı ile CHP'nin başına gelenler şimdi bu ülkeyi yönetmek istiyor.