Cumhurbaşkanı Erdoğan mazbatasını alırken muhalefetin milletvekilleri protesto etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurulu'na gelerek mazbatasını aldığı sırada muhalefetin milletvekilleri ayağa kalkmayarak alkışlamadı.

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Türkiye'nin kalbi mayıs ayı boyunca seçim süreciyle birlikte attı.

Yoğun seçim gündeminin ardından sonuçlar belli oldu.

Sandıktan çıkan sonuçlara göre Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı alırken Cumhurbaşkanlığını da Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Zorlu seçim sürecinin ardından dün Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.

Seçilen milletvekilleri teker teker kürsüye çıkarak yemin etti.

Vekillerin ardından sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminine geldi.

Muhalefet sıraları ayağa kalkmadı, alkışlamadılar

Bilindiği üzere dün Erdoğan milletvekillerinin yemin törenini takip etmek için locaya giriş yaptığı sırada muhalefet vekilleri tarafından ayakta karşılanmadı ve alkışlanmadı.

Muhalefet vekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saygısızlığının ardından bugün aynı durum bir kez daha yaşandı.

Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli tarafından düzenlenen törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e geldi.

Yine aynı protesto: Saygısızlığa devam ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurulu'na giriş yaptığı sırada muhalefet vekilleri aynı tavrını sürdürdü.

Erdoğan daha sonra kürsüye çıktı ve mazbatasını aldığı sırada muhalefetten yine herhangi bir alkış ya da tebrik gelmedi.

Oturdukları yerden kalkmadan duran muhalefet vekillerinin tavrı tepki çekti.