Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e giderken çiçeklerle karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etmek üzere motorize ekip eşliğinde Meclis’e gitti. Buradaki kalabalık, makam aracına güller attı.

AA

Milli irade, 28 Mayıs seçimlerinde sandığa giderek kararını verdi.

Milyonlar bir kez daha, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Yüzde 52,18 oy alarak 2028 yılına kadar görevini sürdürecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. galibiyeti ilan etti.

Bugün ise TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmek üzere Meclis'e gelirken motorize ekipler eşlik etti.

Güllerle karşılandı

Meclis’e yaklaştığında ise makam aracına güller atıldı. Coşkulu kalabalık yoğun ilgi gösterdi.

Ardından MHP Lideri ve geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli tarafından karşılandı.

Bahçede ise tören katısını selamlayan Erdoğan, Genel Kurul’a geçti