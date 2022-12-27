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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u andı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 86'ncı yılı dolayısı ile sosyal medyada paylaşımda bulundu.
    • 27.12.2022 - 14:50
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u andı

    Bugün İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın şairi Ersoy'u Twitter paylaşımı ile andı.

    "Rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersoy'un vefatının 86'ıncı yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebedi aleme irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy u andı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy u andı #2


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