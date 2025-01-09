Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri ile görüştü

AA

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulleri sürüyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Beştepe'de kabul etmişti.

Son görüşme ise, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri ile gerçekleşti.

MESCİD-İ AKSA İMAM HATİBİ SABRİ ANKARA'YA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

BARZANİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barzani'nin görüşmesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barzani'nin görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştı.

Ayrıca görüşmede, 'Kalkınma Yolu' ve Suriye konuları da masadaydı.