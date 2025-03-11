Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş'i kabul etti

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

ULUSAL VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye’nin ulusal güvenlik politikaları, bölgesel gelişmeler ve MGK’nın öncelikli gündem maddelerinin ele alındığı değerlendiriliyor. Ülkenin güvenlik stratejilerine yönelik yapılan toplantının, mevcut tehdit unsurları ve savunma politikaları çerçevesinde önemli konulara odaklanmış olabileceği belirtiliyor.

Görüşmenin ardından resmi bir açıklama yapılmazken, toplantının içeriğine dair detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.