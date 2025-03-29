Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Haber Merkezi

Tüm dünyada İslam alemi Ramazan Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da arefe gününde yoğun çalışma programını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer ülkelerin liderleri ile telefon trafiği gerçekleştirdi.

İLK TELEFON KATAR'A

İlk olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Al Sani’nin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan bu görüşmenin ardından diplomasi trafiğine Filistin Devlet Başkanı Madmud Abbas ile devam etti.

Görüşmede İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze’deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin her platformda Filistin’in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni ederken, Abbas’ın Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi..

Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Mısır’ın bölgemizi ilgilendiren meselelerde eşgüdüm halinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, İsrail’in Gazze’de sağlanan ateşkesi ihlal etmesi sonrası bölgede yeniden başlayan soykırımın bir an önce son bulması, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanması için Türkiye ile Mısır’ın birlikte çalışmasının faydalı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini, insani yardımların El-Ariş limanına sevkiyatının süreceğini, Mısır’ın desteklerine de müteşekkir olduklarını ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Es-Sisi’nin Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

İRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önümüzdeki süreçte gayretlerin devam edeceğini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı, Pezeşkiyan’ın Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

AZERBAYCAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın “iki devlet tek millet” anlayışıyla iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı görüşmede, Aliyev’in Ramazan Bayramı’nı da kutladı.