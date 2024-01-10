Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in Mossad operasyonuyla ilgili konuştu: Cevabımız çok net verildi MİT'in İsrail için ajanlık faaliyetleri yürütenlere yönelik operasyonuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in ülkemizdeki ajanlarını ortaya çıkaran Milli İstihbarat Teşkilatı'mız bunları şaşırttı. Bu işin daha ilk adımıydı. Türkiye'yi daha tanıyamadınız" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kuruluşunun 97'nci yılını kutluyor...

Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine MİT mensuplarına teşekkür ederek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, geçtiğimiz günlerde MİT tarafından İsrail için ajanlık faaliyetleri yürütülenlere yönelik gerçekleştirilen operasyona değindi.

"Ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız cevabımızı çok net şekilde verdi"

Türkiye'nin Gazze'de yaşanan katliamdaki dik duruşunun başta İsrail olmak üzere bazı ülkeleri rahatsız ettiğini belirten Erdoğan, yapılan operasyonun daha ilk adım olduğunu söyledi.

Yapılacak yeni operasyonların sinyalini de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in İsrail'i şaşırttığını vurguladı.

MİT'in İsrail'e net bir cevap verdiğinin altını çizen Erdoğan, “Ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net şekilde vermiştir.” diye konuştu.

"Bu işin daha ilk adımıydı: Türkiye'yi tanıyamadınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili son olarak, "Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere, bölgesel konularda dik durması bazılarını rahatsız ediyor. İsrail'in ülkemizdeki ajanlarını ortaya çıkaran Milli İstihbarat Teşkilatı'mız bunları şaşırttı. Bu işin daha ilk adımıydı. Türkiye'yi daha tanıyamadınız." dedi.

"Kuruluşundan bugüne teşkilatta emeği geçen tüm isimsiz kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Milli İstihbarat Teşkilatımızın değerli mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kale yerleşkemizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. MİT'in 97. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Kuruluşundan bugüne teşkilatta emeği geçen tüm isimsiz kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.

"Devleti için gerektiğinde düşünmeden canını verecek nice kardeşlerimizle beraber omuz omuza çalıştık"

Sözlerim hemen başında bir hususu ifade etmek isterim. 2002'den beri Türkiye'nin hizmetindeyiz. Sizlerle hep yakın mesai içerisinde olduk. Kritik günler yaşadık, nice badireleri aştık, nice zorlukların üzerinden başarıyla geldik. Tüm bu süreçte MİT mensuplarımızın sadece kahramanlıklarına değil, analiz kabiliyetlerine de şahitlik ettik. Devleti için gerektiğinde düşünmeden canını verecek nice kardeşlerimizle beraber omuz omuza çalıştık. Kimi zaman ailesinden, kimi zaman sevdiklerinden fedakarlık ederek görev yapan MİT mensuplarımıza buradan ayrı ayrı tebrik ediyorum.

"Birilerinin iddialarının aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur"

Masada ve sahada güçlü Türkiye iddiamız, tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmektedir. Dünyanın farklı kıtalarındaki pek çok muhattabımız bunu dile getiriyor. Gerek ülkemizin attığı adımları takip edenler, gerek 2002 Türkiye'si ile bugünü karşılaştıranlar, aradaki farkı görüyor. Gerek ülkemizin adımlarını takip edenler gerekse 2002 öncesi ile bugünü karşılaştıranlar aradaki farkı gayet iyi görüyor. Birilerinin iddialarının aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu ekseninin adı da Türkiye eksenidir. Eskiden olduğu gibi, başkaları ne der, kaygısıyla hareket etmiyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm projeleri Türkiye eksenli olarak belirliyoruz. Doğru zamanda doğru adımlarla milletimizin çıkarlarını cesaretle savunuyoruz. Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonlarımız bunun açık örneğidir. Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşturulması bunlardan biridir. Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e kadar Mavi Vatanımızı koruma güdümüz bunlardan biridir.

"Güvenlik birimlerinin görev alanını daraltmaktan bahsedenler bugün güvenlik kurullarına sınırsız yetki veriyor"

Güvenlik kurumlarımızın eş güdümlü çalışması milletimize bu başarıyı yaşatmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dünyada taşlar yerinden oynadı. Bu yeni dönemde jeopolitik önem kazandı. 5-10 yıl öncesine kadar savunma harcamalarını yük gören devletler adeta bir silahlanma yarışı içerisine girdi. Güvenlik birimlerinin görev alanını daraltmaktan bahsedenler bugün güvenlik kurullarına sınırsız yetki veriyor. Geçmişte bizi eleştirenler şu anda bizi takdir ediyor. Yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayii, bugün katma değeri en yüksek ihracat kalemi haline geldi.

"Nokta operasyonlarla PKK'nın sözde lider kadrosunu inlerinden çıkamaz hale getirdik"

İnsansız savaş uçağımız ANKA-3 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleşti. KIZILELMA testleri devam ediyor. Ordumuz ve emniyetimizle birlikte MİT'in de kapasite ve kabiliyeti güçlenmektedir. Bunun müspet sonuçlarını terör örgütleri ile mücadelede görüyoruz. MİT yaygın kaynak ağı ile teröristlere nefes aldırmıyor. Nokta operasyonlarla PKK'nın sözde lider kadrosunu inlerinden çıkamaz hale getirdik. Artık istihbarat teşkilatımız bunların ayak takımları ile uğraşmıyor. Tamamıyla lider kadrolarını yok etme gayretinde. Maliyeti yüksek olan bir adım atalım, bu mücadeleyi böyle sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. İnlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz. Aralarında örgütün sözde başkanlık konseyi, yürütmek konseyi, maliye, dış ilişkiler sorumlularının da olduğu çok sayıda terörist ülkemiz için artık bir tehdit olmaktan çıkarıldı.

"Devletimizin nefesi sürekli teröristlerinde ensesinde olacaktır"

Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kâr bırakmaz. DEAŞ'ından FETÖ'süne, PKK'sından DHKP-C'sine kadar hiçbir illegal yapıya hayat hakkı tanımayacağız. Devletimizin nefesi sürekli teröristlerinde ensesinde olacaktır.

"5. kol elemanlarına kesinlikle göz açtırmayacağız"

Rahmetli Turgut Özal döneminde başlayan MİT'in sivilleşmesi bizim dönemimizde hız kazandı. Vesayet dönemleri sadece ekonomimize, demokrasimize değil, devletimizin omurgasını oluşturan kurumlarımıza da zarar vermiştir. İnşallah bir daha benzer enerji, vakit ve odak kayıplarının yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugün teşkilatın tehdit öncelikleri ülkemizin öncelikleri ile son derece uyumludur. Önümüzdeki dönemde teşkilatın personel kapasitesini daha da güçlendireceğiz. Türkiye'nin güvenlik konseptinin aynı kalması elbette düşünülemez. Değişen şartlara göre ülkemizin güvenlik hassasiyetlerini güncelliyoruz. Son dönemde düzensiz göç gibi, radikalleşme gibi, organize suçlar gibi, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi yeni tehditler de kurumumuzun radarına girmiştir. 5. kol elemanlarına kesinlikle göz açtırmayacağız.

"Türkiye menşeili uygulamaların kullanılması değerlendirilebilir"