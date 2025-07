Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz bölge hedefimize doğru ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı.

Burada kurmaylık eğitimlerini tamamlayan subaylara başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de Terörsüz Türkiye hedefinden bahsetti.

Terörsüz Türkiye ile terörsüz bir bölgeye doğru ilerlendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"TERÖRSÜZ BÖLGE, TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

İHA'larımızla, SİHA'larımızla, son teknoloji ürünü kara, hava, deniz ve haberleşme araçlarımızla bugünün savaş konseptini de yine biz belirliyoruz. Diğer taraftan, iç cephemizi de tahkim ediyor, birliğimizi, dirliğimizi, kavlimizi güçlendirmek için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz.



Bu adımlarla "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedeflerimize doğru kararlı, ümitli ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Bu menzile vardığımızda, inşallah çok daha güçlü, çok daha müessir, çok daha muteber bir Türkiye'yi hep birlikte hayata geçirmiş olacağız.



Mevlana Celaleddin-i Rumi, bakınız ne diyor: "Söz, tir-endaz'ın, yani okçunun çektiği oka benzer." Tüm dünya bilsin ki bizim birlik ve kardeşliğimiz de gerilmiş bir yay gibidir.



Bu yaydan çıkan her ok, milletimizin bekasına kasteden düşman her kimse ona yönelmiştir. Okun er ya da geç, hedefi tam isabetle vuracağına, kirli kuşatmaları yarıp geçeceğine, Allah'ın izniyle emperyalist planları yırtıp atacağına biz tüm kalbimizle inanıyoruz, bundan hiçbir şüphe duymuyoruz.