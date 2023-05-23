Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, bölücüler ve FETÖ’cülerle kurduğu ortaklığı gizleyemez

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Türkiye'nin kader seçimi olan 14 Mayıs seçiminde yüzde 50+1'lik çoğunluk sağlanamayınca seçim 2. tura gitti.

Seçimden önce Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP ve terör örgütü PKK'nın yuvası olan Kandil'den aldığı destek ise tepkilere yol açmıştı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle ortaklık kurduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"14 Mayıs’tan önce terör elebaşları Kandil’den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediler. Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar. Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşları, “kana kan, intikam intikam” naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar. Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar. Oysaki takke düşmüş, kel görünmüştür; milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar; iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücüler ve FETÖ’cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler. Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen, tıpkı bir sülük gibi Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör illetinden milletimizi kurtaracağız. CHP Genel Başkanı’nın meydanlarda verdiği sözler de kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar da bunu engelleyemeyecek."