Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50 oy hedefini yakalayacaklarını ifade edip muhalefete tepki gösterdi.

"Muhalefet 22 yıldır bekliyor, bu kafayla giderlerse 222 yıl daha beklerler." diye konuşan Erdoğan, bu günlere çalışarak geldiklerini dile getirdi.

"MUHALEFET BU KAFAYLA GİDERSE 22 YIL DA 222 YIL DA BEKLER"

Erdoğan konuşmasında ayrıca, "Yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz. Bu hedefin tutturulmasına sizden beklentimiz büyüktür. En büyük amir çalışmaktır. Siz bakmayın bizdeki muhalefetin hiç çalışmadan armut piş ağzıma düş mantığıyla iktidar beklediğine. 22 yılı aşkın süredir bekliyorlar. Bu kafayla giderlerse 22 yıl da 222 yıl da beklerler" dedi.

MEÇHUL ADAYLIK PEŞİNDE KOŞUYORLAR: BU OYUNA GELMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete adaylık üzerinden de tepki gösterdi.

Son olarak "Belediyecilik hizmetleri bakımında irtifa kaybeden başkan ortada fol yok yumurta yokken meçhul adaycılık peşinde koşuyor." diyerek tepkisini dile getiren Erdoğan, "Bu oyuna gelmeyiz. Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz." ifadelerini kullandı.

"2028'DE YENİDEN YÜZDE 50 OY ORANINA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Ne tarafa bakarsanız bakın kadının aileden başlayarak tüm toplumu nasıl etkilediğini görüyorsunuz. Siyaseti bu çarpıcı fotoğrafın dışında tutmak mümkün değildir. Bütün ailenin gönlünü fethetme yolu kadınlara ulaşmaktan geçiyor. AK Parti olarak hanelere kadın üzerinden girerek seçimlerde yüzde 50'leri bulan oy oranlarını yakaladık. Bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir. Partimizi hak ettiği yere kadınlar taşıyabilir. 2028'de yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz. Siyasette her şeyin bir parça etkisi vardır ama en büyük amil çalışmaktır. Bakmayın muhalefetin çalışmadan armut piş ağzıma düş mantığı ile iktidar beklediğine. Bu kafa ile daha 22 yıl da beklerler 222 yıl da beklerler.

"KENDİ ARALARINDA TEPİŞMEKTEN ÜLKE MESELELERİNE KAFA YORMUYORLAR"

Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülke meselelerine kafa yormadıkça bunlar ancak 23 nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynar. Biz bu günlere çok çalışarak, her zeminde mücadeleyi diri tutarak geldik. Yarın da aynı dinamizm ile milletimizin huzuruna çıkmalıyız. Aksi takdirde geçen mahalli seçimlerdeki gibi bu muhterislere mahkum ettiğimiz için milletimiz bizi affetmez.

"ANA MUHALEFET PARTİSİ Mİ SİRK ÇADIRI MI BELLİ DEĞİL"