Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'ta vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin önemli konularda soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, daha önce vereceğini söylediği müjde hatırlatıldı.

Söz konusu müjdeyi canlı yayında vermesini isteyen gazetecilere Cumhurbaşkanı, cuma gününü beklemelerini, müjdeyi Zonguldak'ta vereceğini söyledi.

"ZONGULDAK'TA KANUNİ'YE BAĞLANACAĞIZ"

Erdoğan, "Allah nasip ederse Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Tam Karadeniz'in kıyısında adeta yalı cami gibi, muhteşem. Her yönüyle peyzajı ve çevre düzenlemesiyle bitmiş vaziyette. Oradan da Kanuni sondaj gemisiyle bağlantımızı kuracağız. O bağlantıyla beraber oradan açıklamamızı inşallah yapacağzı.

YENİ MÜJDE CUMA GÜNÜ

Filyos Limanı'nın aynı zamanda açılışını yapacağız. Aynı gün açılış platformu içerisinde yeni modern maske fabrikasının açılışını aynı gün yapacağız. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Bunu yapan ülke sıçrar. Petrol ve doğalgaz arama çalışmasında yeni müjdeyi Cuma günü Zonguldak'ta vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjde için cuma gününü bekleyin VİDEO