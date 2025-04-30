Haber Merkezi

'Yarısı Bizden' kampanyasında destek artırılıyor...

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kampanyaya ilişkin yeni müjdeyi verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 700 bin lira olan devlet desteğinin kredi ve hibede 875 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

TAŞINMA DESTEĞİ

Erdoğan, ayrıca taşınma desteğinin de 100 binden 125 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

İş yerleri içinde desteklerin süreceğini vurgulayan Erdoğan, 350 bin TL olan desteğin 437 bin 500 TL artırıldığını belirtti.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK ORANLARI ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni destek oranlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşımıza 700 bin lira hibe, 700 bin lira faizsiz kredi, 100 bin lira faizsiz kredi sağladık. Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarını artırıyoruz. Hibemizi 875 bin liraya, kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz. İş yerleri için hibe desteğini 437 bin 500 liraya, kredi desteğini de 437 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Taşınma yardımı iste 125 bin lirayı buluyor.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA HAZIRLIK İÇİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüme ilişkin açıklamalarında şunları söyledi:

Devletin ve milletin bekası için üstlendiğimiz sorumluluklar, kendi kısır siyasetlerini karıştıranlara laf yetiştirerek kaybedecek vaktimiz yok. Onların yapmadıkları görevleri de gerektiğinde biz omuzlayıp, icraata dönüştürüyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda benzer bir hazırlık içindeyiz. İstanbullu vatandaşlarımızın canlarını, mallarını kifayetsiz muhterislerin kaprislerine, bir İstanbullu olarak bırakamayız. İstanbul'un üzerine karabasan gibi çöken beceriksizliğin devam etmesine asla gönlümüz razı değil.

İSTANBUL'DA 50 BİN SOSYAL KONUT ÇALIŞMASI