Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Tüm memurlar 3600 ek göstergeden yararlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, birinci dereceye giren ve şartları tutan memurların 3600 ek göstergeden yararlanabileceklerini duyurdu.

AA

14 Mayıs'ta yapılacak seçim için artık saatler sayılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıktı

"Şimdi temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak." diyen Erdoğan, bu müjdenin ardından memurları sevindirecek bir gelişmeyi daha paylaştı.

3600 ek gösterge müjdesi: Şartları tutan tüm memurları kapsayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birinci dereceye giren ve şartları tutan tüm memurların 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "Birinci dereceye giren ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız.” dedi.

Diğer branşlardaki memurların beklentisi karşılandı

Öte yandan daha önce polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanmıştı.

Ek gösterge ile birlikte bu mesleklerdeki memurların maaşları, emekli aylıkları ve de öncelikli olarak ikramiyeleri artırılmıştı.

Diğer branşlardaki memurların da 3600 ek gösterge beklentisi doğmuştu.

Böylelikle bu beklenti karşılık bulmuş oldu.