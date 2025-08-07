Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin önderliğinde başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde, önemi somut adımlar atıldı.
PKK'lı 30 kişilik bir grup silahlarını imha etti.
DESTİCİ'Yİ KABUL ETTİ
Meclis'te komisyon kurulan süreç devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yoğun diplomatik temasları devam ediyor.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Beştepe'de kabul etti.
GÜNDEME DAİR KONULARIN ELE ALINMASI BEKLENİYOR
Saat 14.00'de başlayan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
İkili görüşmede gündeme ilişkin konuların ele alındığı ve Terörsüz Türkiye sürecinin masaya yatırıldığı düşünülüyor.