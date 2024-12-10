Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Haber Merkezi

Tüm dünya gözlerini, Suriye'deki olaylara çevirdi.

Suriye'de muhaliflerin ilerleyişini hızla sürdürmesi ve Şam'ı ele geçirmesinin ardından Esad, Rusya'ya kaçtı.

61 yıllık Baas Rejimi'nin çökmesi ve Esad'ın Rusya'da sığınmacı olmasının ardından bölgeden yeni haberler de gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da diplomasi trafiği sürüyor.

RUTTE İLE SURİYE GÜNDEMİ GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"SURİYE'NİN İNŞASI İÇİN TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK"

İletişim Başkanlığı'nın X hesabından görüşmenin detayları paylaşıldı ve şu ifadelere yer verdi