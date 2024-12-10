Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Tüm dünya gözlerini, Suriye'deki olaylara çevirdi.
Suriye'de muhaliflerin ilerleyişini hızla sürdürmesi ve Şam'ı ele geçirmesinin ardından Esad, Rusya'ya kaçtı.
61 yıllık Baas Rejimi'nin çökmesi ve Esad'ın Rusya'da sığınmacı olmasının ardından bölgeden yeni haberler de gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da diplomasi trafiği sürüyor.
RUTTE İLE SURİYE GÜNDEMİ GÖRÜŞÜLDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"SURİYE'NİN İNŞASI İÇİN TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK"
İletişim Başkanlığı'nın X hesabından görüşmenin detayları paylaşıldı ve şu ifadelere yer verdi
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye’nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye’nin inşası için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.
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