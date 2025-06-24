Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için Hollanda'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesine katılacak.

Bu yıl Hollanda'da yapılacak olan zirvede, 32 üye ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek.

Zirve, caydırıcılık ve savunma temasıyla düzenlense de Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler en önemli başlık olacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Erdoğan mesajlarını çarşamba günkü liderler oturumunda verecek.

Dünya gündeminin Orta Doğu'ya çevrildiği şu günlerde gerçekleşen NATO zirvesi, oldukça kritik bir zirve olarak değerlendiriliyor. İttifak üyesi ülkelerin liderleri sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemde güvenliği değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Türkiye’nin yaklaşımını anlatacak, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem liderler oturumundaki konuşmasında hem de temaslarında Gazze’deki İsrail katliamına da dikkat çekmesi bekleniyor.

TEHDİT VE RİSKLER MASADA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirvede, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.

Müttefiklerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamının gerektirdiği düzeye çıkartılması amacıyla yeni bir Savunma Yatırım Taahhüdünün zirvenin ana gündemini oluşturacağını aktaran Altun, zirvede, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin de değerlendirileceğini kaydetti.

BİR SONRAKİ ZİRVE TÜRKİYE'DE

Zirvenin ilk gününde liderler ev sahibi Hollanda’nın vereceği yemeğe katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çarşamba günü liderler oturumundan sonra bir basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.

Bir sonraki NATO Zirvesi ise Türkiye’de düzenlenecek.