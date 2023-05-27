Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti Adnan Menderes'in kabrini ziyaret eden ve burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti. Erdoğan'a ziyareti sırasında Numan Kurtulmuş eşlik etti.

Türkiye, yarın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidecek. Yurt dışında oy kullanma işlemi rekor bir katılım ile tamamlanırken, yurt içinde de rekor bir katılımın olması bekleniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seçim öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, mitinglerine kısa bir ara vererek, Adnan Menderes'in kabrini ziyaret etti. Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanan ve milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 63 yıl geçti. Cumhurbaşkan Erdoğan, her sene olduğu gibi 63'üncü yılında da Adnan Menderes'in anıt mezarına geldi ve burada da bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, Adnan Menderes'in kabri başından ayrıldıktan sonra Necmettin Erbakan'ın kabrine geçti. Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın kabrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti. Necmettin Erbakan'ın kabri başında dua okuyan Cumhurbaşkanı, akabinde ise kabrindeki çiçekleri suladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da eşlik etti. Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adnan Menderes'in anıt mezarına ziyaret Haberin Detayları