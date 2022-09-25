Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ı andı

Erdoğan, Ertaş için "Türk halk ozanı, gönül mimarı" vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk ozanı Neşet Ertaş için anma mesajı yayınladı.

Ertaş'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ertaş için "gönül mimarı" vurgusu yaptı.

"Neşet Ertaş ustayı hasretle yad ediyorum"

Erdoğan, söz konusu mesajında, şöyle dedi:

"Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yad ediyorum."