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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevmekan Sahil’de öğrencilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevmekan Sahil’de öğrencilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Nevmekan Sahil'i ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in eşlik etti.