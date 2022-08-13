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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevmekan Sahil’de öğrencilerle sohbet etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Nevmekan Sahil'i ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in eşlik etti.
    • 13.08.2022 - 01:04
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 01:21
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevmekan Sahil’de öğrencilerle sohbet etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bulunan Nevmekan Sahil'i ziyaret etti.

    Nevmekan Sahil'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle buluştu ve sohbet etti.

    Hilmi Türkmen eşlik etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

    Osmanlı Hanım Sultanlar Müzesi'ni de ziyaret etti

    DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle sohbetinin ardından Nevmekan Sahil'in hemen yanında bulunan Osmanlı Hanım Sultanlar Müzesi'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevmekan Sahil’de öğrencilerle sohbet etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevmekan Sahil’de öğrencilerle sohbet etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevmekan Sahil’de öğrencilerle sohbet etti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevmekan Sahil’de öğrencilerle sohbet etti #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevmekan Sahil’de öğrencilerle sohbet etti #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevmekan Sahil’de öğrencilerle sohbet etti #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevmekan Sahil’de öğrencilerle sohbet etti #7

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevmekan Sahil’de öğrencilerle sohbet etti #8


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