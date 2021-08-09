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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olimpiyat Milli Takımımızı tebrik ederim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olimpiyat Milli Takımımızı tebrik ederim

Tokyo 2020'den madalyayla ve madalyasız dönen bütün Olimpiyat Milli Takımı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir gurur yaşatıldığını söyledi.