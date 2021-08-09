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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olimpiyat Milli Takımımızı tebrik ederim

    Tokyo 2020'den madalyayla ve madalyasız dönen bütün Olimpiyat Milli Takımı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir gurur yaşatıldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 11:53
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olimpiyat Milli Takımımızı tebrik ederim

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Türk Olimpiyat Milli Takımı'nı tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, büyük bir gurur yaşatıldığının altını çizdi.

    Madalya alan ve alamayan tüm Olimpiyat Milli Takımı üyelerini teker teker tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hakkıyla temsil edildiğini söyledi.

    "BİZLERE BÜYÜK GURUR YAŞATMIŞTIR"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında, "Tokyo 2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır." ifadeleri yer aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olimpiyat Milli Takımımızı tebrik ederim #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olimpiyat Milli Takımımızı tebrik ederim #2

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