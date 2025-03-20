Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki dönem milletvekilleriyle iftar programında

Haber Merkezi

AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleriyle iftar programı düzenleniyor.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YENİ SALDIRILARDA 500'TEN FAZLA FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU"

"Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden partimizin kurucularından Zeki Ünal başta olmak üzere ebedi hayata göç eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Siyonist İsrail yönetimi katliam politikasına tüm hoyratlığı ile devam ediyor. Yeni saldırılarda 500'ten fazla Filistinli şehit oldu.

"TÜRKİYE OLARAK TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALMAYA, GAZZELİ MAZLUMLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Pervasızca yürütülen katliamlara sessiz kalanlar, insanlık suçlarına engel olmayanlar hem tarih hem insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir. Çocukları katledenler döktükleri masum kanlarında boğulacaklar. Türkiye olarak tarihin doğru tarafında yer almaya, Gazzeli mazlumları desteklemeye devam edeceğiz.

"AK PARTİ'DE YOLUNU ŞAŞIRANLAR YA DA YOLUNU AYIRANLAR DIŞINDA ESKİ SIFATINA YER YOKTUR"

Türkiye'yi son 2 asırdır çektiği sıkıntılı cendereden çıkarmak AK Partili kadrolara nasip oldu. Bize oy versin vermesin bu ülkede yaşan herkese dokunmayı başardık. Her şeyin eskisi olabilir ama ülkeye ve millete hizmet davasında eski sıfatına yer yoktur. AK Parti'de yolunu şaşıranlar ya da yolunu ayıranlar dışında eski diye bir şey söz konusu değildir. Bayrak dışında kalanlar oyun dışına çıkmıyor, nefesleniyor. Parti olarak hiçbir arkadaşımızın birikimini heba edecek lükse sahip değiliz. AK Partiye aidiyet son nefese kadar sahip çıkılacak onurlu bir mirastır.

Bu harekette küsme, darılma, uzaklaşma söz konusu olamaz. Kırgınlık varsa giderilir, yanlış anlaşılma varsa bir yol bulunup düzeltilir. Her birimiz hanemizden başlayarak eşimize dostumuza hep hakkı ve hakikati anlatmakla mükellefiz.

"MUHALEFETİN KENDİ İÇ KAVGALARINI YA DA HUKUK İLE OLAN KAVGALARINI MEMLEKETİN SORUNU GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Eskiler 'Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış' derler. Türkiye her gün yeni gündemlere uyanan belki de dünyanın en hareketli ülkesidir. Bu gündemlerin bir kısmı suni olarak köpürtülmüş konulardan oluşuyor. Muhalefetin kendi iç kavgalarını, ya da hukuk ile olan kavgalarını memleketin sorunu gibi göstermeye çalışıyorlar. Hırsları adeta akıllarını esir almış durumda.

"YARGININ ORTAYA KOYDUĞU İDDİALARA CEVAP VEREMİYORLAR"

CHP'si medyası muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremiyorlar. Milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki bu diploma usulüne uygun almıştır. Aynı şekilde deseler ki belediye haksızlık yolsuzluk yok bunu da yine işin erbabı vasıtası ile konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü bunların gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DEĞİNDİ

İktidara geldiğimizde terörle mücadeleyi de devralmıştık. Sessiz devrimlerle terörün istismar zeminlerini ortadan kaldırırken, kararlı operasyonlarla topraklarımızı teöristlerden temizledik.

Ayrıntılar geliyor...