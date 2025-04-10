Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelerek burada birtakım resmi ziyaretlerde bulunuyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’yu dün akşam saatlerinde resmi törenle karşılamıştı.

SUBİANTO BEŞTEPE'DE

Endonezya Cumhurbaşkanı'nın son durağı Beştepe oldu..

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi tören ile karşılandı.

İkili isim ardından baş başa görüşmeye geçti. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Subianto, görüşme sonrası basın toplantısında konuştu.

"TİCARET HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar öyle:

Tarihi bağlarımız 400 yıl öncesine dayanıyor. Ticaret hacmimizi dengeli şekilde karşılıklı olarak 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik.



İşbirliğimizde yeni açılımlar yapma noktasında mutabık kaldık. Mevcut projeler ve yeni işbirliklerini değerlendirdik. İşbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde eğitim almış 5 bin Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz.