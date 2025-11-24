Türkiye ile Güney Kore arasında Nükleer Güç Santrali anlaşması imzalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beştepe'de kritik görüşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'u ile bir araya geldi.

NÜKLEER ANLAŞMASI İMZALANDI

Türkiye ve Güney Kore arasında çeşitli alanlarda 6 anlaşma imzalandı.

Anlaşmalar arasında Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi de bulunuyor.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

İki lider görüşme sonrası ayrıca ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"KENDİSİ DOĞRU BİLDİĞİ YOLDA KARARLILIKLA YÜRÜMÜŞ BİR LİDERDİR"

Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbî duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle değerli dostum ve kıymetli heyetine hoş geldiniz diyorum.



Sayın Cumhurbaşkanına Haziran ayında göreve başladıktan sonra bir mesajla tebriklerimi iletmiş, bilahare bir telefon görüşmesi yapmıştık. Kendisi hayatın zorluklarıyla daha çocuk yaşta tanışmış, doğru bildiği yolda kararlılıkla yürümüş ve ülkesine yaptığı hizmetlerle Kore halkının teveccühünü kazanmış bir liderdir.

"TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE ARASINDAKİ GÜÇLÜ BAĞLARI PEKİŞTİRDİK"

Sayın Cumhurbaşkanına yüksek vazifesinde bir kez de sizlerin huzurunda muvaffakiyetler diliyorum. Uzun yıllardan sonra Güney Kore'den Cumhurbaşkanı düzeyinde bir devlet ziyareti gerçekleşmesinden ayrıca memnuniyet duyuyoruz.



Türkiye ve Güney Kore arasındaki güçlü bağları bu ziyaret vesilesiyle daha da pekiştirdiğimize inanıyorum.

"TÜRKİYE'Yİ KARDEŞ ÜLKE OLARAK NİTELENDİRMELERİ BİZLERE MUTLULUK VERİYOR"

Bizim gibi Korelilerin de Türkiye'yi kardeş ülke olarak nitelendirmeleri bizlere mutluluk veriyor. Bildiğiniz üzere Kore Savaşı'nda omuz omuza aynı cephede savaştık ve kan kardeşi olduk.



Türkiye olarak yetmiş beş sene önce binlerce kilometre uzaklıktaki topraklara yirmi üç bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik.

"KORE ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ"

Kore savaşında omuz omuza savaştık ve kan kardeşi olduk. 23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, hayatta olan Kore gazilerimizi minnetler selamlıyoruz.



Bildiğiniz üzere Güney Kore ile diplomatik ilişkilerimizi 1957 yılında başlattık. 2012 yılında ise ülkelerimiz aralarında stratejik ortaklık tesis ettik. 2027'de diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 70. yılını kutlayacağız. Birlikte düzenleyeceğimiz etkinliklerle taçlandıracağız.

"KORELİ ŞİRKETLERE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Bugün kapsamlı görüşmeler yaptık. Ticaretten turizme, altyapıdan ulaştırmaya pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık. Yapay zeka, yarı iletkenler ve batarya teknolojileri inovasyon ve yenilebilir enerji alanlarında ciddi bir potansiyel bulunuyor.



Rüzgar enerjisi alanında işbirliğini öngören önemli bir belge imzalandı. Koreli dostlarımız kan plazması alanında ortak bir projeyi hayata geçirmek için anlaşma sağlandı.

"TİCARETTE 10 MİLYAR SINIRINI ORTAK GAYRETLERLE ÇOKTAN AŞTIK"

15 milyar dolarlık ticaret hacmine yaklaştık. 10 milyar sınırını ortak gayretlerle çoktan aştık. Daha dengeli ticari ilişkiler için serbest ticaret anlaşmamızın gözden geçirilmesi ihtiyacına dikkat çektim. Hyundai'nin Kocaeli'nde elektrikli araç üretecek olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.



Togg'dan sonra ülkemizde tamamen yerli elektrikli olacak yeni bir üretim süreci başlayacaktır. Yatırım yapacak Koreli şirketlere her türlü desteği vereceğiz.

"İKİ ÜLKE OLARAK GAZZE'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ SAVUNUYORUZ"

Güney Kore'nin Suriye ile diplomatik ilişki tesis etmesinden memnuniyet duyduk. Farklı coğrafyalarda da birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz.



Gazze'de Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin devam etmesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz.



Bağımsız Filistin devletinin kurulması adil bir barışın temel koşuludur.

"DOST ÜLKELERDEN FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMASINI BEKLİYORUZ"

Bu çerçevede Türkiye olarak bu yönde adım atmamış tüm dost ülkelerden Filistin devletini tanımasını bekliyoruz.



Ukrayna bağlamında çatışmaların durması ve tarafların diplomatik çözüme yönelik adımlar atmasına dair tutumumuz hiç değişmedi.



Zelensky ve Putin ile son bir haftada görüşmelerim oldu. Türkiye olarak kalıcı barış için yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz.

