Emniyet Genel Müdürlüğü 'Başkanlık' modeline geçiyor

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü kapsayan kapsamlı bir teşkilat reformu için harekete geçti. Hazırlanacak yeni teşkilat kanunuyla Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adı Emniyet Başkanlığı olarak değiştirilecek, bazı birimler ise daha üst idari seviyeye taşınacak.

YENİ TEŞKİLAT KANUNU YOLDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet teşkilatına yönelik yeni bir yapılanma sürecinin başlatıldığını açıkladı. Yerlikaya, hazırlıkları süren teşkilat kanununun tamamlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını bildirdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte mevcut yapıda yer alan bazı daire başkanlıklarının, genel müdürlük statüsüne yükseltilmesi planlanıyor. Bu adımın, teşkilatın karar alma ve uygulama kapasitesini güçlendirmesi hedefleniyor.

"KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRECEK"

Bakan Yerlikaya, değişikliğin gerekçesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Emniyet teşkilatının çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yapılandırılmasının önemine dikkat çekti.

Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek amacıyla Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

MECLİS SÜRECİ SONRASI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Teşkilat yapısına ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından teklifin Meclis’e sunulması, komisyon ve Genel Kurul görüşmelerinden sonra yasalaşması bekleniyor.

POLİSLER İÇİN YENİ MESAİ DÜZENİ

Yapısal değişikliğin yanı sıra, emniyet personelinin çalışma sistemini kapsayan yeni bir mesai modeli de gündemde. Yaklaşık 350 bin polis, kademeli olarak 12 saat çalışma – 36 saat dinlenme esasına dayalı sisteme geçecek.

"DÖRT GRUPLU SİSTEME GEÇİYORUZ"

Bakan Yerlikaya, Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, personel sayısındaki artışla birlikte bu sistemin uygulanabilir hale geldiğini belirtti.

Yerlikaya, “Yeni personelimizle birlikte dört gruplu 12-36 sistemine geçiyoruz. Daha önce personel eksikliği nedeniyle bunu uygulayamıyorduk. Hazırlıklarımız tamamlandı, önümüzdeki yıl itibarıyla bu modeli hayata geçireceğiz” dedi.