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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Semerkant’ta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti.
    • 15.09.2022 - 21:31
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 21:35
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Özbekistan’da temaslarını sürdürüyor.

    Yarın başlayacak zirve öncesi aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bulunduğu liderler ile bir araya gelerek Semerkant Kongre Merkezi’ndeki ağaç dikme törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın katılımcılara hitap edecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yarın Zirve Oturumuna hitap etmesi ve ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

    Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’nin ardından New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri’ne hareket etmesi planlanıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti

    Türkiye, sel felaketi nedeniyle bin 500 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan’a insani yardımlar göndermişti. Başbakan Şerif, Türkiye’nin yardımlarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti #2


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