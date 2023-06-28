Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İHA

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşmede Türk halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramı’nın başta bölgemiz olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.

Normalleşme süreci mesajı

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu paylaşımı yaptı: