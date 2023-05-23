Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa oradayız Türkiye, tarih boyunca dara düşen her kardeşine esenlik yurdu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bunu iktidarı boyunca hep sağladı. “Rumeli’den Kafkasya’ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık” diyen Cumhurbaşkanı, “Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa oradayız” diye de ekledi.

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Türkiye, tarihi bir seçime daha hazırlanıyor...

Sadece 5 gün sonra Türkiye'yi 5 yıl boyunca yönetecek Cumhurbaşkanı belli olacak.

"Türkiye gibi bir yuvamız olduğu için..."

Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bugüne kadar hiçbir seçimi kaybetmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yine önemli mesajlar verdi.

Türki Cumhuriyetlerin hem Türkiye hem de kendisi için önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, sözlerine “Türkiye gibi bir vatanımız, Türkiye gibi bir yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır" diyerek başladı, şöyle devam etti:

"Hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık"

Türkiye; Çerkes’i, Tatar’ı, Gagavuz’u, Arnavut’u, Pomak’ı, Boşnak’ı, Türkmen’i, Ahıska’sı, Özbek’i, Uygur’uyla tarih boyunca dara düşen her kardeşine eman ve esenlik yurdu oldu. Biz de 'nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa oradayız' şiarıyla Rumeli’den Kafkasya’ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık. Ortak tarih, dil, inanç ve kültür birliği içinde olduğumuz tüm ülkelerle yeniden kucaklaştık.

"Dilimize, tarihimize, medeniyet değerlerimize sahip çıktık"

Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurarak Türk Cumhuriyetleriyle bağlarımızı daha da güçlendirdik. Can Azerbaycan’la birlikte, 30 yıllık işgalin ardından Karabağ’ı özgürlüğüne biz kavuşturduk. TİKA’mız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle ecdat yadigârı eserleri ayağa kaldırdık, şehitliklerimizi yeniden ihya ettik. YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfımızla dilimize, tarihimize, medeniyet değerlerimize sahip çıktık.

"İnşallah 28 Mayıs’tan sonra da..."