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Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilotların gününü kutladı
Esenboğa Havalimanı'nda kendisini karşılayan pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hepsiyle tek tek sohbet etti.
- AA
- 26.04.2021 - 14:33
- Güncelleme : 26.04.2021 - 14:35
Bugün 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü...
Özel günde, özel bir karşılama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda pilotlar karşıladı.
HEPSİYLE TEK TEK SOHBET ETTİ
Erdoğan, kendisini karşılayan pilotlarla tek tek sohbet etti.
Pilotların "Dünya Pilotlar Günü"nü kutlayan Erdoğan’a, Emine Erdoğan da eşlik etti.
ÇEKİMLE SONA ERDİ
Karşılama töreni, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilotların gününü kutladı VİDEO