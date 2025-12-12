Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan forum sonrası, liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu’ndaki temasları kapsamında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı, akabinde de Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov’la görüştü.

SON GÖRÜŞME PUTİN'LE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Görüşmeye; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

KREMLİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dün Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi planlıyor." denilmişti.