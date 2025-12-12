Sinan Burhan ile İsmail Dükel arasında "bedava traktör" kavgası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkanlık koltuğuna oturmadan önce seçimler zamanı çiftçilere bir vaat vermişti.

2019 yılında sosyal medya hesabından "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" paylaşımı yapan Özel'in sözleri, yıllar sonra CNN Türk ekranlarında kavga çıkardı.

"CHP MİLLETİ KANDIRIYOR"

CNN Türk ekranlarında yayımlanan Gece Görüşü programında Sinan Burhan, CHP’nin vaatlerini eleştirdi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçim döneminde söylediği “Her çiftçiye bedava traktör vereceğiz.” ifadesini gündeme getirdi.

Burhan, Özel’in bu ifadeyi daha sonra “reklam amacıyla yapılmış bir espri” olarak nitelendirdiğini hatırlatarak, "CHP milleti böyle kandırıyor." şeklinde konuştu.

Tartışmanın seyrini değiştiren an, Sinan Burhan’ın sözlerini sertleştirmesiyle yaşandı.

"HANİ NEREDE BEDAVA TRAKTÖR, ELEKTRİK"

Burhan, CHP’nin projelerinin gerçekçi olmadığını “CHP milleti böyle kandırıyor. Hani nerede bedava traktör, hani nerede çiftçiye bedava elektrik?” diye sordu.

"TERBİYESİZLİK YAPMA"

Bu sözlerin ardından İsmail Dükel, yanıt vermek yerine elini masaya vurunca stüdyodaki atmosfer bir anda gerildi.

Dükel’in bu tavrına sert tepki gösteren Burhan, “Yalanı savunma, elini masaya vurma! Terbiyesizlik yapma!” ifadelerini kullandı.

"DİKKAT ÇEKMEK İSTEMİŞTİK" DEMİŞTİ

"Nerede traktörler?" sorusuna katıldığı bir programda yanıt veren "Dikkat çekmek için. O zaman bizim kampanya ekibi beni arayıp 'Çok güzel bir klibimiz var. CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur' dediler.

Ben de o zaman Aydın, Afyon, Denizli taraflarında sürekli geziyorum. Videoyu paylaştık, o video artık yok. Orada 'CHP'li belediyenin olduğu yerde çiftçiyseniz tohum, gübre desteği verilecek diyor." demişti.