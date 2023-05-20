Cumhurbaşkanı Erdoğan Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan burada modern Türkiye'yi inşa etmenin alt yapısını oluşturduklarını belirtti.

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Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gitti...

Milyonlarca seçmen sandıkta oyunu kullandıktan sonra gözler çıkan sonuçlara çevrildi.

Yapılan sayımın ardından 28.Dönem Milletvekili tercihleri belli olurken Cumhurbaşkanlığı seçimi ise ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanlığı'nda seçim süreci devam ederken TBMM’de 30 yaşının altındaki 5 milletvekili görev yapmaya hak kazandı.

AK Parti ise 5 vekilin 4'üne sahip olarak seçimlere damga vurdu.

Gençlere olan güvenini her seferinde dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşmada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Rabbime bana sizler gibi genç, dinamik, yürekli gözleri ışıl ışıl vatan millet kokan yol arkadaşları lütfettiği için ayrıca hamdediyorum. Bugüne kadar hep sizlerin yoldaşlığında geldik. Sizlerden hayallerinize sıkı sıkıya sarılmanızı özellikle istiyorum. Kimsenin sizinle hedefleriniz arasına girmesine sizi ideallerinizden koparmasına müsaade etmeyin. Çeşitli mecralardan kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarına asla prim vermeyin. Özellikle geçmişinde ülkeye ve millete hiçbir hayrı dokunmamış kişilerin sizleri kendi dipsiz karanlıklarına çekme çabalarına karşı uyanık olun.

Biz siyasi hayatımızın tamamında gençlerimize inandık. Sizlerin yolunu açmanın gayreti içinde olduk. Seçilme yaşı 30’du önce 25’e daha sonra 18’e biz indirdik. Niye bunlar yapmadı? Çünkü bunlar gençlerine güvenmiyordu. ‘Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız’ dediler.

Seçimlerin sonuçlarına göre 28. Dönemde Meclis’e giren en genç 58 milletvekilinin 4’ünün partimizden olması bunun ispatıdır. Meclis’te 30 yaş altı en çok milletvekili bulunan, grup yaş ortalaması en düşük olan parti de yine biziz. CHP, gençleri seçilemeyecek yer ve sıralarda aday gösterdi.

İlk defa oy kullanan 5 milyonu aşkın genci yok sayan zat, gitti toplam oyları yüzde 1’i bulmayan partilere 40’a yakın vekil hediye etti.

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