Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen ilan etti... AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum! AK Parti'nin aday tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum'un İBB adaylığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Milyonlarca vatandaş martta sandığa giderek 5 yıl boyunca görev yapacak kişileri belirleyecek.

Bu süreçte gözler AK Parti'nin açıklayacağı adaylara çevrildi. Çalışmaların tamamlandığı partide, bugün 11'i büyükşehir olmak üzere 26 il adayını açıkladı.

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alfabetik sıraya göre adayları duyurdu.

İstanbul adayını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adaylığını resmen ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti" sözleriyle programı sonlandırdı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum'un adaylığını dün tebliğ etmişti.

Murat Kurum kimdir?

1976 yılında Ankara'da doğan Murat Kurum, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.

1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 'kentsel dönüşüm' üzerine 2017 yılında tamamladı.

5 sene bakanlık görevini yürüttü

2005-2006 yılları arasında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzmanlık, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.