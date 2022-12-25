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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ronaldo'yu Filistin davasına sahip çıktığı için harcadılar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ronaldo'yu Filistin davasına sahip çıktığı için harcadılar

    Erzurum'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ronaldo mu Messi mi" sorusuna, "Ronaldo'yu Filistin davasına sahip çıktığı için harcadılar, siyasi yaptırım uyguladılar" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2022 - 22:55
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 23:56
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı kapsamında Erzurum'da gençlerle bir araya geldi.

    Dünya Kupası'nda Arjantin'in şampiyon olması ve ve Lionel Messi'nin ön plana çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.

    "Ronaldo ve Messi konusunda fikriniz değişti mi?"

    Bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Önceki konuşmanızda Messi mi Ronaldo sorusuna Ronaldo demiştiniz, Arjantin maçını Katar'da izledikten sonra fikriniz değişti mi? sorusunu yöneltti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ronaldo'yu Filistin davasına sahip çıktığı için harcadılar - Video

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ronaldo yu Filistin davasına sahip çıktığı için harcadılar #1

    "Ronaldo'ya, Filistin davasına sahip çıktığı için siyasi yaptırım uyguladılar"

    Ronaldo'ya Filistin davasına sahip çıktığı için siyasi yaptırım uygulandığını vurgulayan Erdoğan, "Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Maalesef Ronaldo'yu harcadılar. ve Ronaldo gibi bir futbolcuya kalkıp 2. yarıda sokmak, 2. yarıda 15 dakika yarım saat sokmak onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini ne yaptı? alıp götürdü. Ronaldo Filistin davasına sahip çıkan birisidir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ronaldo yu Filistin davasına sahip çıktığı için harcadılar #2

    "Ronaldo Suudi Arabistan'a transfer olacak"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini de yine bu programda duyurdu.

    Erdoğan, "Aldığım bilgilere göre de Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a transfer olacak" açıklamasını yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ronaldo yu Filistin davasına sahip çıktığı için harcadılar #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ronaldo yu Filistin davasına sahip çıktığı için harcadılar #4


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