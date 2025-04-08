Haber Merkezi

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi..

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündem başlıklarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamalarında muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başı her sıkıştığında Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyen, sürekli cumhuriyetle yaşıt olmakla övünen bir siyasi parti gidiyor, ne kadar argümanın varsa rüşveti aklamak, yolsuzlukları meşrulaştırmak için bizzat kendisi itibarsız hale geliyor." dedi.

"Milletine karşı kibirli, Batı karşısında aciz böyle bir şahıs CHP'nin başında olduğu müddetçe evvel Allah biz başarılarımıza yenilerini eklemeye devam ederiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"CHP ÜLKESİNİ ŞİKAYET EDEREK, CHP SEÇMENİNİN DE BAŞINI YERE EĞMİŞTİR"

Başı her sıkıştığında Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyen, sürekli cumhuriyetle yaşıt olmakla övünen bir siyasi parti gidiyor, ne kadar argümanın varsa rüşveti aklamak, yolsuzlukları meşrulaştırmak için bizzat kendisi itibarsız hale geliyor.



Seneler geçiyor ama CHP genel başkanları "Dayan Yorgo" ile "Yetiş Yorgo" ikileminden kendilerini bir türlü kurtaramıyorlar.



CHP Genel Başkanı'nın tutumu bu milletin binlerce yıllık şerefli mazisine yakışmayan bir tutumdur. Bu rezillik CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza da büyük bir haksızlıktır.

"BİZ RAKİMİZ BİLE OLSA BU ÜLKEDEKİ HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN, BÖYLE ACZİYET İÇİNDE OLMASINI İSTEMEYİZ"

Çünkü CHP Genel Başkanı ülkesini yabancılara şikayet ederek sadece CHP'yi küçük düşürmemiş, CHP seçmeninin de başını yere eğdirmiştir. Açık söylüyorum, biz rakibimiz bile olsa bu ülkedeki hiçbir siyasi partinin, hiçbir genel başkanın böyle acziyet içinde olmasını istemeyiz.



Tüm bu yaşananların CHP'li seçmenin de içine sinmediğine inanıyorum. Burada şunu da açık açık ifade etmek durumundayım. Milletine karşı kibirli, Batı karşısında aciz böyle bir şahıs CHP'nin başında olduğu müddetçe evvel Allah biz başarılarımıza yenilerini eklemeye devam ederiz.



CHP'nin ve Genel Başkanının bu savrulmalarından biz partimiz adına asla rahatsız değiliz. Bizim üzüntümüz sadece milletimiz ve demokrasimiz içindir.

"ARADAN GEÇEN 85 YILA RAĞMEN CHP'NİN FAŞİST ZİHNİYETİNDE HİÇBİR DEĞİŞİKLİĞİN OLMADIÜĞINI MAALESEF GÖRDÜK"

Son üç haftada şahit olduklarımız 1940'ların Halk Partisi neyse 2025'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aynı olduğunu bize yeniden hatırlattı. Aradan geçen 85 yıla rağmen CHP'nin faşist zihniyetinde, millete tepeden bakan kibirli siyasetinde hiçbir değişikliğin olmadığını maalesef gördük.



Bunlar hiç değişmedi. Bunlar milli iradenin egemenliğini hiçbir zaman içlerine sindiremedi. Bunlar çok partili demokrasiyi, serbest seçimleri asla kabullenemedi. Bunlar sadece rol yaptı, takiyye yaptı, oyun oynadı. Son şu üç haftada uyguladıkları faşizme, baskıya, dayatmalara bakın. Ellerine biraz daha güç geçtiğinde neler yapacaklarını artık siz tahayyül edin. Yıllardır dillerine doladıkları mahalle baskısının ne demek olduğunu 19 Mart'tan bu yana bizzat kendileri gösterdiler. Tek parti döneminde büyüklerimizin nasıl bir zihniyetle mücadele ettiğini üç haftada bize örnekleriyle bize tekrar hatırlattılar.

"BİZ SABRETTİKÇE ONLAR HAKARETİN DOZUNU BİRAZ DAHA ARTTIRDILAR"

Ana muhalefetin çiğ söylemlerine kulak asmadık. Nobranlıklarını haddi aşan küstahlıklarını çoğu zaman ya sabır diyerek duymazdan geldik. Bunu da hadsize had bildirmekten çekindiğimizden değil, Ramazan'ın manevi atmosferine hürmeten yaptık. Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdüler. Biz sabrettikçe onlar hakaretin dozunu biraz daha artırdılar. Onlar daha kışkırtıcı bir söyleme sarıldılar. Bizim edebimizi, soğukkanlı tutumumuzu zayıflık işareti olarak algıladılar.



Siyasette düşman yoktur, rakip vardır. Siyaset medeniyetin simgesidir. Siyaset olgunlaşmanın göstergesidir. Siyasette hakarete, vandallığı özellikle de küfre yer yoktur, olamaz. Her kim siyasetin meşru ardında kadar açıkken sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyor demektir. CHP'nin içinde bulunduğu durum tam olarak budur.

"HEDEF GÖSTERİLEN YERLİ VE MİLLİ FİRMALAR, SOL ÖRGÜTLER TARAFINDAN TACİZ EDİLMİŞTİR"

CHP, marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir. Sokak eylemleri, şuursuz açıklamalarla topyekün bir saldırıya evrilmiştir. Hedef gösterilen yerli ve milli firmalar, sol örgütler tarafından taciz edilmiştir. CHP Genel Başkanı sorumlu davranmak yerine, yüzlerce milyar lirayı aşan yolsuzluk soruşturmasını engelleme yoluna gitmiştir. MASAK'a iftira atarak hırsızlıklarının üstünü örtmeye çalışmıştır. Yaşananlar milletin malını, mülküne çöken, adalete hesap vermesinden ibarettir.

"CHP YÖNETİMİ DE BİLİYOR, KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"