Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı'nı Lavrov'u kabul edecek

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının sona ermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Beştepe'de kabul edecek.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak.

Lavrov'un ziyareti, Ukrayna işgalinin üçüncü yıl dönümüne denk geliyor ve bu nedenle ziyaret ayrıca kritik öneme sahip.

ARDINDAN KABİNE TOPLANTISINA BAŞKANLIK EDECEK

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından Kabine toplantısına da başkanlık edecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacak.