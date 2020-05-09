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Erdoğan salgın hastanelerini denetliyor

Erdoğan salgın hastanelerini denetliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden salgın hastanelerinde inceleme yapıyor.