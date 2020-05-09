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    Erdoğan salgın hastanelerini denetliyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden salgın hastanelerinde inceleme yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2020 - 14:13
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    Erdoğan salgın hastanelerini denetliyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan ve yapım aşamasında olan salgın hastanelerini denetliyor...

    İlk olarak helikopterle Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneye giden Erdoğan, odaları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

    Ardından Sancaktepe'ye geçen Erdoğan'ın buradaki incelemesi sürüyor.

    24 MAYIS'TA TAMAMLANACAK

    Öte yandan, Erdoğan geçen hafta Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki salgın hastaneleri inşaatlarını helikopterle havadan denetlemişti.

    İnşasına 9 Ninsan'da başlanan iki hastanenin 24 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor.

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