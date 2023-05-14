Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıklara sahip çıkalım Oy verme işlemi bitti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mesaj geldi. Erdoğan, "Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." dedi.

ensonhaber.com Millet sözünü söyledi... Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı, gözler sonuçlara çevrildi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saat 17.00'yi gösterdiğinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Şimdi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti" Erdoğan, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım..." diyerek başladığı mesajında sandıkları işaret etti. Mesajın devamında şu ifadeler yer aldı: Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!..