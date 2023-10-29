Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanla, şerefle, sevinçle Türkiye Yüzyılı Başta TCG Anadolu olmak üzere 100 savaş gemisi, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı. Cumhurbaşkanı o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

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Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyor...

Hem yurt içi hem de yurt dışında büyük bir coşkuya kutlanan 100. yıl için tarihi bir tören düzenlendi.

Bu törenlerin en görkemlisi ise İstanbul'da gerçekleşti. Başta TCG Anadolu olmak üzere 100 savaş gemisi, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün gösterisini Vahdettin Köşkü'nden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o anları Twitter hesabından paylaştı.

"Şanla, şerefle, sevinçle Türkiye Yüzyılı"

TCG Anadolu gemisi başta olmak üzere boğazı geçen 100 gemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı.

Vahdettin Köşkü'nde gemilerin geçişini izleyen ve geçişleri sırasında selamlayan Erdoğan, o anları "Şanla, şerefle, sevinçle Türkiye Yüzyılı" notuyla Twitter hesabından yayınladı.