Saraçhane'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz kanlı darbe gecesinde belirleyici olanın iman ve yürek olduğunu söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.

6 yıl önce yaşananlar akıllardayken, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Saraçhane Meydanı'nı dolduran vatandaşlara seslendi.

15 Temmuz darbe girişiminin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanlı gecede şehit düşen vatandaşlara rahmet diledi.

"Milletimiz yüreğindeki imandan aldığı güçle darbe girişimini akamete uğrattı"

Darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiği gece sokaklara çıkan vatandaşların kalkışmaya göğüs gerdiğini söyleyen Erdoğan, "Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine çıplak elleriyle karşı koyarken yaralanan gazilerimize sağlık temenni ediyorum." dedi.

15 Temmuz'un asırlar boyu unutulmayacağını belirten Erdoğan, "Milletimiz 15 Temmuz'da yüreğindeki imandan aldığı güçle, darbe girişimini akamete uğratarak böyle bir destan yazmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de konuştu VİDEO





"Son sözü top tüfek değil, iman ve inanç belirler"

Açıklamalarına devam eden Recep Tayyip Erdoğan, son sözü tüfek ve tankın yerine iman ve yüreğin belirleyeceğini belirtti.

Erdoğan, "Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla ben sizin inancınıza, kararlılığınıza güveniyorum. 15 Temmuz gecesi gördük ki; son sözü top tüfek değil, iman, inanç belirler. Yuları, gavurun elinde olan hainin kisve ne olursa olsun, gün doğduğunda gerçek ortaya çıkmaktadır. Rabbim'e bizlere böyle bir millete hizmet etme imkanı verdiği için binlerce kez iman ediyorum. Kardeşlerim, sizleri Allah için çok seviyorum." şeklinde konuştu.

"Şehitlerimiz, Peygamber Efendimize komşu oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

"Aziz milletim, sevgili İstanbullular, sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Geride bıraktığımız Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bugün 15 Temmuz ihanetinin 6. yıl dönümü. Bu en alçak darbe girişiminde, toplamda 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi. 15 Temmuz şehitlerine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Biz biliyoruz ki şehitler sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimize komşular. Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine çıplak elleriyle karşı koyarken yaralanan gazilerimize sağlık temenni ediyorum. Kardeşlerim; toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak nesiller boyu dilden dile anlatılacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz'da yüreğindeki imandan aldığı güçle, darbe girişimini akamete uğratarak böyle bir destan yazmıştır. Bu millet bu tür destanları yazar mı? Yazdı, Allah'ın izniyle yine yazar. Bu milleti ayağa kalkmak istediği her dönemde, darbe ile, ekonomik kriz ile, sosyal çatışma ile dizlerinin üzerinde çökertmek isteyenler yine başaramadılar."

Muhalefete tepki

"Şimdi 6 masaları var dimi bunların. Bu 6 masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onalrın derdi başka. Onlar PKK terör örgütü ile beraber yürüyorlar. Yani Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te... Bizim Mehmetimize saldıranlarla, onların parlamentodaki uzantılarıyla kol kola yürüyorlar.

Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak, bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz. Şu Saraçhane Meydanı'ndan tüm gönülleri titretiyorsak 15 Temmuz kıyamı sayesindedir. Ben bu tabloyu görünce gençlik yıllarımı hatırladım."

"Televizyon karşısında kahvesini yudumluyor, biz de havalimanına iniyoruz"

"Haberim olsaydı ben de beklerdim diye haber veriyor. Ve FETÖ'cülerin kontrolü altında oradan Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Televizyon karşısında kahvesini yudumlarken, biz de havalimanına iniyoruz. Orada on binler vardı. Kadın erkek, genç yaşlı oradaydı. Allah sizlerden razı olsun. Sizin ferasetiniz Cumhur İttifakı olarak oradaki buluşmanız işte bunların çanına ot tıkadı. Ve ne oldu? Fazla sürmedi. Kaçıp gittiler. Zafer inananlarındır dedik ve oradan zaferle çıktık. Bu sadece İstanbul'da olmadı. Ankara'da da böyle oldu."

Genelkurmay Başkanlığının taş duvarlarının dili olsa da, darbeciler sürekli üzerlerine ateş ederken milletin asil evlatlarının onların kaşısında nasıl korkusuzca durduğunu anlatsa.

"Bir daha 15 Temmuz yaşanmaması için kararlılıkla çalışacağız"

Velhasıl, 15 Temmuz'la ilgili anlatılacak o kadar çok şey var ki... Bizler tarihi yazan değil, yaşayan insanlar olacak elbette bu muhasebede halkımıza düşen yerde duracağız. Bununla kalmayacak; ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere, miletimizin bir daha esaret tehdidine maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz.

"Ülkemizi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz"

Ülkemizi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız.

İstanbul'da sel afeti yaşadık. Sorumlular neredeydi? Değerli kardeşlerim; atynı şekilde Ankara'da... Neredeydi? Bunların hesabını 2023'te sandıklarda sormaya var mıyız? Fakat durmak yok. Çok çalışacağız. Cumhur İttifakı olarak bu hesabı sormaya hazır mıyız? Mesele bu. Bizim soracak hesabımız var. Bizim demokrasi ve kalkınma devrimimizin en büyük şahidi İstanbul'dur."